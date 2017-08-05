Донецк, 5 августа, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Разъяснения по вопросам организации выплат единовременной денежной помощи ко Дню шахтера дала исполняющая обязанности министра труда и социальной политики Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина в ходе брифинга, состоявшегося в пятницу, 4 августа

Pmintek-dnr.ru Шахтёры ДНР

«В рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, главой Донецкой Народной Республики был подписан Указ от 26 июля 2017 года № 196, согласно которому определены категории граждан, которые получат от Республики единовременную помощь, приуроченную к празднованию Дня Шахтера», — рассказала Лариса Толстыкина.

Она отметила, что помощь, получат также и граждане территорий бывшей Донецкой области, оккупированной Украиной.

В соответствии с Указом выплата единовременной денежной помощи предусмотрена шахтерам-инвалидам I группы, получившим инвалидность вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания — в размере 8000 рублей (или 4 000 гривен).

Право на получение помощи принадлежит также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, а именно: Героям Социалистического Труда; полным кавалерам ордена Трудовой Славы; пенсионерам, награжденным нагрудным знаком «Шахтерская Доблесть» трех степеней. В число получателей помощи входят и трудоспособные граждане, имеющие нагрудный знак «Шахтерская Доблесть» второй и третей степени. Они все получат помощь в размере 6 000 рублей (или 3 000 гривен).

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Лариса Толстыкина отдельно остановилась на документах, необходимых для оформления такого вида помощи.

Также она разъяснила, что для получения единовременной помощи от Республики жителям территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, необходимо обращаться в центры социальной помощи и административных услуг, расположенные на пунктах въезда-выезда вдоль линии разграничения. После проверки документов и стандартной процедуры оформления выплата в центрах социальной помощи и административных услуг будет осуществляться на месте.

Для граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики, после подачи необходимых документов, будут сформированы дела на каждого из заявителей, на основании которых Министерством труда и социальной политики ДНР будут подготовлены выплатные ведомости и переданы в отделения Центрального Республиканского Банка и Государственного предприятия «Почта Донбасса».

Граждане, имеющие право на получение данного вида помощи, уже сейчас могут обращаться для подачи соответствующего заявления и необходимого пакета документов. Выплата будет осуществляться до 20 декабря текущего года включительно.

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