Москва, 5 августа, 2017, 16:32 — ИА Регнум. По факту убийства генерального директора московского «Океанариума» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу Москве.

Убийство

Трагедия произошла в пятницу, 4 августа, на территории района Филевский парк в городе Москве, расположенном в «Суворовском парке»,

«По версии следствия, неустановленное лицо (…) умышленно произвело не менее 6 выстрелов из огнестрельного оружия в одного из учредителей и гендиректора «Океанариума», расположенного на территории одного из крупнейших торговых развлекательных центров, — говорится в сообщении. — От полученных ранений потерпевший 1964 года рождения скончался».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля на западе Москвы был застрелен генеральный директор московского «Океанариума» Андрей Чернов.

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