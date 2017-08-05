Ташкент, 5 августа, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом распорядился создать Центр реализации инвестиционных проектов в сельском и водном хозяйстве, говорится 5 августа в указе президента Узбекистана.

Agro.uz Шавкат Мирзиёев

Центр будет функционировать при министерстве сельского и водного хозяйства республики.

Документом основными задачами Центра определены реализации инвестиционных проектов в сельском и водном хозяйстве, участие в привлечении иностранных инвестиций, льготных кредитов и средств технического содействия (грантов), обеспечение своевременной и эффективной реализации инвестиционных проектов в соответствии с принципами проектного управления.

Также, Центр будет обеспечивать проведение тендерных торгов, заключения контрактов, осуществления их экспертизы в уполномоченных органах, осуществлять мониторинг поставок оборудования, материалов и выполнения работ и услуг по заключенным контрактам.

«Установить, что заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан по вопросам сельского и водного хозяйства одновременно является министром сельского и водного хозяйства Каракалпакии, заместители хокимов (губернаторов) областей по вопросам сельского и водного хозяйства одновременно являются начальниками управлений сельского и водного хозяйства областей, начальники отделов сельского и водного хозяйства районов по должности являются заместителями хокимов районов», говорится в документе.

Документ принят «в целях обеспечения комплексной модернизации и устойчивого развития сельского хозяйства, внедрения соответствующей современным требованиям организационной структуры управления сельскохозяйственным производством и коренного совершенствования деятельности министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан».

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова и государственного советника президента республики Вячеслава Голышева.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−2021 года. Она включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.