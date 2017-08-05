Канберра, 5 августа, 2017, 16:11 — ИА Регнум. У побережья Австралии рухнул конвертоплан MV-22 Osprey Вооруженых сил (ВС) США. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на сотрудника Минобороны США.

U.S. Air Force Конвертоплан MV-22 Osprey

«Конвертоплан морской пехоты разбился у берегов Австралии в субботу (5 августа)», — говорится в сообщении.

О том, сколько людей было на борту воздушного судна, пока не сообщается. В настоящее время проводится спасательная операция, задействованы катера и самолеты.

Другие подробности пока неизвестны.