Донецк, 5 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Всем пациентам детского и взрослого отделений онкогематологии, как жителям Донецкой Народной Республики, так и жителям территорий, временно подконтрольных Украине, оказывается медицинская помощь на самом высоком уровне. Об этом 5 августа на пресс-конференции рассказал директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака Эмиль Фисталь.

Операция

«Наше лечебное учреждение многопрофильного характера. Те специализированные отделения, которые были до реорганизации, мы сохранили. И это совершенно правильно! Хотя бы потому, что и в детском, и во взрослом отделениях онкогематологии бывает достаточно часто необходима хирургическая помощь. Мы лечим не только жителей ДНР, но и всего Донбасса, да и не только его. И успешно лечим! У нас результаты, несмотря ни на что, лучше, чем до войны. Мы получаем денежные средства из Республиканского бюджета и в виде гуманитарной помощи, поэтому практически лечим больных бесплатно. Мы никогда не делали различия между пациентами. Мы оказываем помощь всем», — сказал он.

Читайте также: Медицинскими услугами в ДНР пользуются десятки онкобольных с Украины

Заведующая отделением детской онкогематологии Донецкого ИНВХ им. Гусака Светлана Коломенская рассказала, что здесь могут принять на лечение до 40 маленьких пациентов — от грудного возраста и до совершеннолетия. В этом отделении лечат больных с лейкозами, анемиями и другими сложными заболеваниями крови.

«У нас работают врачи высшей и первой категории, квалифицированные медсестры. Весь персонал обучен работать на перфузорах, инфузоматах. Это оборудование все у нас имеется. В лечении мы никому не отказываем, независимо, где люди живут — в ДНР, на Украине, в России. Сегодня мы имеем все необходимые медикаменты для лечения больных деток», — подчеркнула она.

Свое мнение озвучили и родители больных детей из подконтрольных Украине территорий Донбасса. По словам одной из пациенток, приехавшей из Мариуполя, ее сыну не могли поставить правильный диагноз.

«Мне говорили, поезжайте в Киев. Сыну было очень плохо, и я обратилась к врачам Донецкой Народной Республики, которые сразу установили правильный диагноз. И мы остались здесь на лечение. Мы сразу не поверили, что здесь очень сильно помогают и волонтеры, различные московские гуманитарные фонды. Сейчас мы уже прошли лечение и у нас «сухая» химия — нам капают капельницы, подлечивают и еще полтора года будет такая поддержка. Спасибо всем за это, несмотря на военное время!» — поблагодарила она.

Для жительницы Константиновки не было колебаний, в какое лечебное учреждение везти своего ребенка.

«Донецк — это мой родной город! Мне говорили, что здесь нет никакой аппаратуры, врачи все разбежались. Когда я приехала сюда, я поняла, что здесь все на месте, врачи на месте, оборудование есть. Нас радушно приняли. Честно сказать, я не ожидала. Поскорее бы война закончилась, и убрали эту линию разграничения», — выразила она пожелание.

Читайте также: Курсы химиотерапии для онкобольных с Украины проводят в ЛНР

Напомним, что 17 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу по воссоединению народа Донбасса. Основной целью является поддержка социально незащищенных жителей.

В категории здравоохранения предусмотрено семь видов медицинской помощи, в том числе родовспоможение, химиотерапия, эндопротезирование.

По состоянию на 24 июля, уже 84 пациента из подконтрольной украинским властям части Донецкой области получили медицинские услуги в ДНР в рамках реализации программы помощи соотечественникам.