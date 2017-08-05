Москва, 5 августа, 2017, 16:05 — ИА Регнум. К заместителю председателя Центробанка Василию Поздышеву у правоохранительных органов накопилось много вопросов. В частности, в прокуратуру были поданы заявления от миноритарного акционера банка «Югра» Алексея Коршунова и главного бухгалтера того же банка Ольги Ириневич. По их словам, банк «Югра» оказался с минусовым балансом и был лишён лицензии не случайно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Руководитель временной администрации Дмитрий Онегин, которого авторы заявлений подозревают в злоупотреблении полномочиями, выполнял указания Поздышева, осуществляя действия, повлекшие за собой разорение «Югры».

Как сообщает «Наша Версия», в прокуратуру были вызваны директор надзора департамента Югры Анна Орленко, глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев и зампред главы ЦБ Василий Поздышев, однако никто из них в прокуратуру не явился. Решено применить к ним принудительные меры. По последним данным «Нашей Версии», Орленко и Поздышев покинули Россию. Теперь прокуратуре будет затруднительно получить у них ответы на свои вопросы.