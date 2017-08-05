Володин о долевом строительстве: Нельзя возлагать все риски на граждан
Саратов, 5 августа, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Ситуация, в которую попали обманутые дольщики стала возможной из-за утраты контроля за строительной сферой. Об этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил на встрече с участниками незавершенного долевого строительства, которую он вместе с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым провел 5 августа в Балаково. Участники встречи обсудили возможности решения проблем обманутых дольщиков.
В начале встречи Володин отметил: «То, что произошло, случилось по причине утраты контроля за строительной сферой. Неправильно возлагать все риски на гражданина. Но и на государство всё сваливать неправильно. Правоохранительным органам необходимо разобраться в случаях, когда у застройщиков нет даже отведенной земли под строительство. Сейчас дольщики 25 домов признаны обманутыми, но это неполный список, он может возрасти еще на около 20 домов».
По словам спикера Госдумы РФ, ситуация в Балаково отличается тем, что здесь квартиры обманутых дольщиков были застрахованы, но страховая компания обанкротилась: «Насколько мне доложили объективно, накануне банкротства она вывела свои активы на сумму более 500 млн рублей. Прокуратура сейчас занимается этим вопросом».
По словам Володина, если в данном случае будет необходимо, последует обращение к федеральным надзорным органам с просьбой подключится к расследованию, учитывая что страховая компания находится в Омске.
В настоящее время в Балаково три проблемных дома, которые строила обанкротившаяся компания «Саратовгэсстрой». По двум домам может быть найдено решение по завершению строительства, однако третий дом является наиболее проблемным.
«Здесь необходимо ответственно подойти к решению проблемы. Со своей стороны обещаю, что буду регулярно приезжать и принимать участие в работе комиссии, которую возглавил лично врио губернатора Валерий Радаев», — заявил Володин.
Как сообщало, 4 августа аналогичную встречу с обманутыми дольщиками Володин провел в Саратове. Там Володинпризвал региональные власти проработать по всем проблемным домам индивидуальные решения в ручном режиме.
По словам Володина, к решению проблемы дольщиков нужно подходить комплексно, по каждому дому провести тщательный анализ и продвигаться поэтапно.
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«Нам людей бросать нельзя, и тот, кто с ними это совершил, должен ответить. Деятельность страховых обществ тоже должна быть проверена, чтобы они не теряли денег, предназначенных для дольщиков. И, конечно, к застройщикам тоже нужно большее внимание, чтобы исключать со строительного рынка недобросовестных», — заявил спикер Госдумы РФ.
Он призвал депутатов нижней палаты парламента страны от Саратовской области взять под свою ответственность каждый проблемный дом и довести его до этапа ввода в эксплуатацию.
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Участвовавший в совещании врио губернатора Валерий Радаев пообещал, что работа по дольщикам будет систематизирована, по каждому дому будет решение. В ходе обсуждения было принято решение о проведении ежеквартальных совещаний с участием главы региона и всех ответственных лиц по вопросам дольщиков.
В начале июля 2017 года Вячеслав Володин провел в Государственной думе парламентские слушания, посвященные проблемам дольщиков, и поиску путей их решения. По итогам слушаний была создана рабочая группа. Кроме того, спикером Госдумы предложено провести в регионах собственные парламентские слушания, чтобы обозначить существующие проблемы и создать «дорожные карты», которые бы максимально учитывали мнения пострадавших людей. Письма с подобными рекомендациями направлены в субъекты РФ.
В Саратовской области проблема обманутых дольщиков стоит особо остро. На сегодняшний день в реестре проблемных домов числится 25 объектов, из них 20 — по Саратову, два в Энгельсе и три — в Балакове. Три тысячи семей остались без квартир и средств. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 млрд рублей.
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