Москва, 5 августа, 2017, 14:37 — ИА Регнум. На западе Москвы застрелен генеральный директор московского «Океанариума» Андрей Чернов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

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Сообщается, что убийство было совершено 4 августа утром. Чернов вышел на пробежку в Суворовском парке. Киллер подстерегал его на маршруте и произвёл в Чернова пять выстрелов. Все пули попали в цель.

Тело Чернова обнаружила местная жительница, которая выгуливала собаку. Около 10:00 она услышала звуки выстрелов и пошла посмотреть, что случилось. Бездыханный Чернов, одетый в шорты, майку и кроссовки, лежал на велодорожке.

Про Чернова известно, что он являлся одним из учредителей и генеральным директором океанариума в «Крокус Сити». Он родился в 1964 году в Уфе. Закончил Военный институт сил воздушной обороны имени Бегельдинова в Казахстане. Океанариум со своими партнёрами он открыл совсем недавно — в декабре 2016 года.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что убийство носит заказной характер.