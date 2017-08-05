Вена, 5 августа, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В Альпах разбился спасательный вертолёт, который пытался эвакуировать почувствовавшего себя плохо альпиниста. Об этом сегодня, 5 августа, пишет Daily Telegraph.

Скриншот с сайта youtube, GI.o-TV (Helicopter Unfall am Großglockner) Трагедия в Альпах

Инцидент произошёл на самом высоко пике австрийских Альп — горе Гросглокнер. Произошедшее заснял на камеру скалолаз с соседней вершины.

Сообщается, что одну из альпинистов стало плохо при восхождении и спасатели вызвали ему вертолёт для эвакуации.

Вертолёт прилетел и даже смог приземлиться. Спасатель усадил пострадавшего альпиниста в вертолёт и тот попытался взлететь. Однако вертолёт начинает крутиться вокруг своей оси и задним винтом чуть не задевать сотрудника спасательной службы. Затем вертолёт разбивается о скалу.

К счастью, никто из находившихся на борту сильно не пострадал. Небольшие травмы получил лишь медицинский работник.