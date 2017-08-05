Донецк, 5 августа, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 18 годам лишения свободы украинского диверсанта, приехавшего в республику для шпионажа и похищения военнослужащих. Об этом 5 августа рассказал представитель пресс-службы МГБ ДНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

По данным правоохранительного ведомства, некий Галаган получил наказание по совокупности совершенных преступлений — добровольной сдаче в плен Вооруженным силам Украины, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконного пересечения границы, изготовления или сбыта поддельных документов, наград, штампов, печатей, бланков.

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«Осужденный прибыл в ДНР для участия в противостоянии с Украиной в 2014 году. В январе 2015-го добровольно сдался в плен ВСУ и спустя около девяти месяцев был задержан спецслужбами республики на блокпосту при попытке пересечь государственную границу», — рассказал сотрудник МГБ ДНР.

Служба безопасности Украины целенаправленно завербовала уроженца Львова, потому что он является гражданином Российской Федерации. Этот факт по задумке украинских спецслужб хотели использовать как прикрытие националистических взглядов львовского террориста.

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«СБУ провела с ним серьезную работу. Известно, что кроме всего вышеперечисленного в задачи задержанного входило похищение военнослужащих республики», — резюмировали в министерстве.