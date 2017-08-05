Москва, 5 августа, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Небоскрёб из комплекса «Федерация» в Москва-Сити будет достроен в ближайшие месяцы. Об этом сегодня, 5 августа, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Igor3188 Башня «Федерация» в Москва-Сити

Он напомнил, что первая часть комплекса «Федерация» была завершена ранее. Полностью Москва-Сити будет готова к концу 2019 года.

Башня «Федерация» станет самым высоким жилым небоскрёбом в Европе. Комплекс состоит из двух башен — «Восток» (95 этажей) и «Запад» (63 этажа), которые стоят на 6-этажном стилобате, где размещаются торговые помещения. Высота башни «Восток» составит 374 метра.

По словам Хуснуллина, после завершения комплекса «Федерация» в Москва-Сити осталось доделать ещё два проекта, и тогда деловой центр будет завершён.