Калуга, 5 августа, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Порядка 140 преступлений, 43 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких, было раскрыто в первом полугодии 2017 года в калужских исправительных учреждениях. Как сообщил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области майор внутренней службы Олег Сивухов, с начало года, зарегистрировано 87 явок осужденных с повинной, по результатам которых раскрыто 20 преступлений.

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Во взаимодействии с правоохранительными органами изъято более 761,59 грамм наркотических средств, в том числе 13,39 грамма, предназначавшихся для доставки в учреждения уголовно-исправительной системы области.

Пресечено 6 попыток доставки наркотических средств на территорию пенитенциарных учреждений, возбуждено 6 уголовных дел. Также изъято 129 средств мобильной связи, запрещенной для использования осужденными.

«За шесть месяцев этого года управлением проведено более 180 мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений. Так, было возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии № 4. За преступления коррупционной направленности по уголовным делам, возбужденным в 2016 году, осуждено два сотрудника», — сказал Сивухов.

Напомним, на сегодняшний день в Калужской области действует девять пенитенциарных учреждений, из них семь исправительных колоний, одна из которых предназначена для заключения осуждённых женщин, одно лечебно-исправительное учреждение, специализирующееся на содержании осуждённых, больных туберкулёзом, а также два следственных изолятора.