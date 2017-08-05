Калуга, 5 августа, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В магазинах федеральных торговых сетей в Калужской области на 6% увеличились цены на сахар-песок, на 1,8% подорожали мука и масло подсолнечное, цены на сметану поднялись на 1%, на сыр — на 0,8%, на творог — на 0,6%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные содержатся в материалах совместного заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

larsen9236 Магазин

В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО максимальные цены наблюдаются на консервы мясные, масло сливочное, масло подсолнечное, сметану, конфеты мягкие, глазированные шоколадом и картофель.

В ходе заседания отмечалось, что на рынке нефтепродуктов региона оптовые цены увеличились на дизельное топливо — на 0,8%, на бензин — существенных изменений нет. Розничные цены остались на прежнем уровне.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает первое место по бензину автомобильному (36,38 руб./л) и третье — по дизельному топливу (36,21 руб./л).

Напомним, руководителям торговых объектов калужского региона рекомендовано в случае необоснованного увеличения цен поставщиками на товары, подлежащие мониторингу, направлять соответствующую информацию в Калужское управление Федеральной антимонопольной службы России.