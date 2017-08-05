Киев, 5 августа, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Как и ожидалось, украинские правоохранительные органы завели дело на немецкую музыкальную группу Scooter, которая выступила на фестивале #ZBFest, проходящем в Балаклаве (Крым). Об этом сегодня, 5 августа, сообщают украинские СМИ.

uruguayrus Участники группы Scooter в Москве

Сообщается, что открыто уголовное производство по статье 332−1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё»).

Напомним, накануне группа Scooter приняла участие в музыкальном фестивале, #ZBFest в Крыму. Музыканты прибыли в Балаклаву из Москвы и тем самым нарушили украинские представления о том, как именно иностранные граждане могут посещать Крым.

Коллектив группы сразу же попал в базу данных сайта «Миротворец».

Украинские правоохранители планируют направить запрос в правоохранительные органы Германии, чтобы осуществить допрос группы.

Лидер группы Эйч Пи Бакстер заявил, что не ожидал такой негативной реакции со стороны Киева из-за планов группы выступить в Крыму. Он подчеркнул, что деятельность группы осуществляется вне политики.