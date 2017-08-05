Ташкент, 5 августа, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Специальный авиарейс из Киргизии прибыл сегодня, 5 августа в столицу Узбекистана. На нем в Ташкент были доставлены дети, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в соседней республике, сообщил ИА REGNUM представитель МЧС.

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«Шесть граждан Узбекистана, находившихся в самолете, доставлены из аэропорта в Республиканский научно-исследовательский центр экстренной медицинской помощи», сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что власти Киргизии оперативно решили вопрос пролета узбекского самолета в аэропорт города Тамчи и обратно, а также оказали необходимую медицинскую помощь узбекским гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, детский танцевальный коллектив из Узбекистана пострадал в ДТП в Киргизии, которое произошло в 11:30 по местному времени 3 августа на 17 километре автодороги «Балыкчи-Чолпон-Ата-Кара-Кол».

Микроавтобус, в котором следовал детский танцевальный ансамбль из Узбекистана, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали девять человек, из них четверо, включая одного ребенка — граждане Узбекистана.