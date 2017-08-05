Токио, 5 августа, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Сообщается, что военное ведомство Японии впервые будет рассматривать вопрос о наступательных вооружениях с момент окончания Второй мировой войны, которую эта страна проиграла.

Японские интервенты на улицах Владивостока, 1918 год

До настоящего момента на вооружении японских сил самообороны находятся средства, необходимые исключительно для самообороны и обеспечения безопасности страны.

Стоит отметить, что ещё в 1956 году тогдашний премьер-министр Японии Итиро Хатояма заявил, что японская конституция хоть и отказывается от войны как средства разрешения конфликтов, тем не менее не предписывает «сидеть и ждать, когда нас уничтожат».

С того момента японские политики считали, что страна теоретически может иметь наступательные вооружения, способные наносить удары по базам противника, если не будет других способов отразить атаку.

Однако, у Японии до сих пор нет ни межконтинентальных ракет, ни стратегических бомбардировщиков, ни ударных авианосцев.

Рассмотрение вопроса о наступательных вооружениях для японских сил самообороны должно быть завершено к лету 2018 года. К концу 2018 года минобороны Японии должно подготовить среднесрочные (на пять лет) направления развития обороны. В бюджет Японии на 2019 финансовый год (1 апреля 2019 — 31 марта 2020 года) должны быть заложены расчеты по общим направлениям развития обороны, рассчитанным на 10 лет.

По данным издания, минобороны Японии скорее всего сосредоточится на оснащении вооружённых сил средствами, способными наносить удары по базам противника ракетами типа «Томагавк» с военных судов, ракетами типа «воздух-земля» с истребителей и других.