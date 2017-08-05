Берлин, 5 августа, 2017, 09:19 — ИА Регнум. «Новые американские санкции — это ночной кошмар «Газпрома», — считает немецкая Die Zeit.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Российский гигант, да и кремлевское руководство вместе с ним, уже третий год подряд бьются над завершением строительства газопровода «Северный поток 2». Нынешнее вмешательство США, грозящее оставить российского топливного монополиста без западных инвестиций, не только поставит Россию на место, но и оставит возможность государствам Восточной Европы зарабатывать на свой кусок хлеба транзитом газа через их территорию по привычным маршрутам», — отмечает издание.

Оно отмечает, что в 2016 году «Газпром» 45% своей продукции поставил в Европу через территорию Украины, а это 82,2 млрд кубометров: «Построив «Северный поток 2», российским монополист резко сократит транзит через «незалежную» — до 15 млрд кубометров. И тогда (в 2019 году, если строительство будет завершено в срок), со своим юго-западным соседом Москва будет разговаривать с намного более выгодных позиций, чем сейчас».

Как подчеркивает СМИ, именно это хорошо понимают в США, а вот европейские «столпы», которым нет дела до восточно-европейской «мелочи», стараются на проблемы своих младших партнеров закрывать глаза. Да и, по правде говоря, той же Германии брать газ напрямую из России гораздо спокойнее, чем нервно ждать, а не перекроют ли вентиль в очередной раз украинцы из-за каких-то трений с Россией.

«Надо сказать, что у России есть только одно судно, способное укладывать трубы по дну моря, но этого мало, — с плохо скрываемой радостью пишет аналитик издания Максим Киреев. — Без иностранной помощи «Газпрому» тут никак не обойтись. Но вряд ли какая-то из компаний, обладающая необходимыми кораблями и технологиями, решится пойти против американских санкций».

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