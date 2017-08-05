Вашингтон, 5 августа, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Издание со ссылкой на источники утверждает, что за последние недели офис спецпрокурора опросил потенциальных свидетелей о том, получал ли Флинн оплату от турецкого правительства в последние месяцы президентской кампании Трампа.

Defense Intelligence Agency Генерал Майкл Флинн

При этом официальной повестки в связи с расследованием против Флинна до сих пор нет. О запросе каких-либо документов у администрации в связи с расследованием стало известно впервые.

Напомним, против Флинна ведётся комплексное расследование о его работе в качестве лоббиста. Так стало известно, что Флинн был официально зарегистрирован в Минюсте США, как лоббист в интересах Турции. При этом администрация утверждала, что свою работу в этом качестве Флинн завершил в ноябре 2016 года до президентских выборов.

По данным американских СМИ, Флинн сотрудничал с датской компанией Inovo BV, принадлежащей турецкому бизнесмену Экиму Алптекину, связанному с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. За свои консультационные услуги Флинн получил от этой компании $530 тысяч.

Следствие проверяет, имеет ли правительство Турции отношение к этим деньгам. Кроме того, устанавливается, делился ли Флинн этими деньгами с Алпеткиным за пособничество в укрытии источника средств.

Напомним, Флинн также является фигурантом дела о «вмешательстве» России в выборы в США. Карьера Флинна рухнула после скандала с его разговорами с посолом России в США Сергеем Кисляком.

Демократические СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Сам Флинн это категорически отрицал.