Нью-Йорк, США, 5 августа, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции о новых санкциях против КНДР, внесённому делегацией США, состоится 5 августа, передаёт телеканал RT.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Как сообщается, заседание Совбеза ООН назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).

Ранее стало известно, что проект резолюции предусматривает введение полного запрета на поставки угля, железной и свинцовой руды, а также морепродуктов из Северной Кореи.

Кроме этого, предполагается ввести запрет на увеличение числа рабочей силы из КНДР в других странах, а также создание совместных предприятий с Северной Кореей.

Речь идёт и об адресных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Как предполагается, в случае одобрения санкций Северная Корея может потерять до 30% своей прибыли от экспорта, что составит порядка $1 млрд в год денежном выражении.