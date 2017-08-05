Вашингтон, 5 августа, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Суд в Лас-Вегасе назначил залог в размере $30 тысяч за освобождение британского программиста Маркуса Хатчинса, обвиняемого в создании вредоносной программы Kronos, передаёт агентство Reuters.

Цуканов М.В Компьютерный вирус WannaCry

Как ожидается, залог за программиста будет внесён 7 августа. После этого Хатчинса освободят из-под стражи, тем не менее ему будет запрещено пользоваться компьютером и выходить в интернет.

Ранее сообщалось, что Хатчинс признался в написании вредоносного кода. Исходя из предъявленных ему обвинений, британцу может грозить до 40 лет тюрьмы.

Напомним, Маркус Хатчинс был задержан сотрудниками ФБР после конференции по компьютерной безопасности, которая проходила в Лаг-Вегасе. В Минюсте США сообщили, что британский подданный подозревается в создании и распространении программы Kronos, которая ранее использовалась хакерами для кражи информации о банковских операциях и данных пластиковых карт.

23-летний Хатчинс приобрёл известность после того, как сумел частично остановить крупномасштабную атаку вируса-вымогателя WannaCry, заражению которым в мае 2017 года подверглись компьютерные сети и серверы государственных и деловых структур в десятках стран по всему миру.