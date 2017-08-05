Киев, 5 августа, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Как следует из постановления суда, арест наложен на два жилых дома депутата, два автомобиля Toyota Land Cruiser, а также земельный участок площадью 0,0083 га и винный погреб.

(сс) succo Суд

Следователь по делу Добкина заявил, что арест имущества является промежуточной стадией перед его конфискацией, уточнив, что данная мера предусмотрена уголовной статьёй, которая вменяется депутату.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Добкин подозревается в злоупотреблении служебным положением в должности мэра Харькова в 2006—2010 годах и содействии мошенничеству с целью завладения 78 гектарами земельных участков в городе общей стоимостью около $8,5 млн.

В середине июля 2017 года Верховная рада дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Михаила Добкина. 15 июля суд в Киеве постановил арестовать депутата сроком на два месяца.

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