Чита, 5 августа, 2017, 03:59 — ИА Регнум. В Забайкальском крае в ночь на 5 августа сошли с рельсов 23 пустых вагона грузового поезда, в связи с чем произошла задержка ряда пассажирских рейсов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Железная дорога

Авария произошла в 03:05 по местному времени на перегоне Яблоновая — Тургутуй.

По данным пресс-службы ЗабЖД, в результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Движение поездов по перегону было временно приостановлено. К месту происшествия направлены три восстановительных поезда.

Сообщается, что из-за аварии задержаны четыре пассажирских рейса дальнего следования: Москва — Чита, Новокузнецк — Владивосток, Владивосток — Новокузнецк, Адлер — Чита.

Кроме этого отменены два пригородных пассажирских поезда сообщением Могзон — Чита и Чита — Могзон.

Причины аварии в настоящее время выясняются.