Мехико, 5 августа, 2017, 03:46 — ИА Регнум. Федеральный суд в Мексике принял решение обязать министерство сельского хозяйства страны ввести запрет на импорт картофеля из США, передаёт Associated Press.

Картофель

Как сообщается, запрет должен быть введён в связи с обнаружением в американском картофеле 63 видов опасных вредителей.

По мнению мексиканской стороны, дальнейший импорт свежих корнеплодов из США может нанести ущерб биоразнообразию мексиканских сельхозкультур.

Отмечается, что Мексика уже заявляла о проблемах, связанных с импортируемым из США картофелем, год назад.

Властями Мексики был предпринят ряд мер в этой связи, однако они не позволили предотвратить попадания в страну вредных насекомых вместе с американским картофелем.

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