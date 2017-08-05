Вашингтон, 5 августа, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Программист из Великобритании Маркус Хатчинс, сумевший остановить вирус-вымогатель WannaCry, признался в написании вредоносного кода. Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на прокурора США.

Цуканов М.В Компьютерный вирус WannaCry

3 августа стало известно, что Хатчинс был задержан в Лас-Вегасе сотрудниками ФБР по подозрению в причастности к созданию вредоносных программ.

В Минюсте США сообщили, что британский подданный может иметь отношение к созданию и распространению программы Kronos, которая ранее использовалась хакерами для кражи информации о банковских операциях и данных пластиковых карт.

Американский адвокат Тор Экеланд, специализирующийся на защите лиц, обвиняемых в киберпреступлениях, заявил изданию The Telegraph, что Хатчинсу может грозить до 40 лет лишения свободы, если обвинения в его адрес будут доказаны.

Напомним, Маркус Хатчинс приобрёл известность после того, как сумел частично остановить крупномасштабную атаку вируса-вымогателя WannaCry, заражению которым в мае 2017 года подверглись компьютерные сети и серверы государственных и деловых структур в десятках стран по всему миру.