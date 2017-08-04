Вашингтон, 5 августа, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 4 августа обсудили сотрудничество в урегулирование кризисов в Сирии и Ираке, а также «противодействие враждебному влиянию Ирана», сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Главы государств также обсудили создание политического решения по Ливии и противодействие террористической деятельности в регионе Сахель в Африке», — говорится в сообщении.

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Стороны сошлись в позиции, что «режим Николаса Мадуро в Венесуэле должен восстановить права венесуэльского народа», а также подтвердили важность выполнения Минских соглашений всеми сторонами конфликта в Донбассе для достижения мирного урегулирования.

Кроме этого, как сообщается, Трамп и Макрон обсудили темы взаимного интереса в отношении Северной Кореи.

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