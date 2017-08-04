Бразилиа, 5 августа, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Бразилия выступит за временное исключение Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) до тех пор, пока в этой стране не будет «восстановлена демократия». Об этом сообщил глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес на своей странице в Facebook.

Ricardo Stuckert МЕРКОСУР в 2015 году

«Недопустимо, чтобы на южноамериканском континенте существовала диктатура. В Венесуэле был нарушен демократический порядок, и потому Бразилия будет предлагать отстранить Венесуэлу от МЕРКОСУР, пока в стране не будет восстановлена демократия», — написал министр.

«Правительство демократической страны не может сидеть сложа руки, наблюдая диктатуру по соседству. Это моя позиция и позиция правительства Бразилии», — добавил Алоизиу Нунес.

Ранее на неделе за окончательное исключение Венесуэлы из МЕРКОСУР высказались Парагвай и Аргентина. Ожидается, что вопрос Венесуэлы будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел объединения, которая состоится 5 августа в Бразилии.

Напомним, что членство Венесуэлы в МЕРКОСУР приостановлено с декабря 2016 года из-за несоответствия страны ряду требований объединения. Причиной такого решения была названа неспособность Венесуэлы действовать в одном ключе с другими государствами экономического блока, в частности ввиду экономического положения в стране, ситуации с правами человека и иммиграцией. Официальный Каракас отказался признавать данное решение.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Бразилию, Уругвай, Парагвай и Венесуэлу (последняя присоединилась к объединению в 2013 году). Основан в 1991 году на основании Асунсьонского договора, который предусматривал создание таможенного союза и общего рынка. На страны МЕРКОСУР приходится более 75% совокупного ВВП континента.