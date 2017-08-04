Севастополь, 5 августа, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Городской суд Севастополя отказал в полном объёме в исковом заявлении кандидата на выборах губернатора Романа Кияшко (КПРФ) и оставил в силе постановление городской избирательной комиссии о регистрации Дмитрия Овсянникова («Единая Россия») в качестве кандидата, передаёт корреспондент ИА REGNUM после заседания суда 4 августа.

Kremlin.ru Врио Губернатора города Севастополя, Дмитрий Овсянников

Суд постановил, что решение Севастопольской городской избирательной комиссии о регистрации кандидата Овсянникова на выборах губернатора Севастополя законно и обоснованно. Заседание суда продолжалось в течение пяти с половиной часов. Представители истца покинули зал заседаний в знак протеста, не дождавшись решения.

«Изначально в своём определении суд вынес решение об истребовании документов городской избирательной комиссии. Но в процессе судебного заседания он отменил собственное решение. Более того, мы заявили ходатайство об отзыве судьи по причине личной заинтересованности — его также отклонили. После этого юрист принял решение покинуть заседание по причине ангажированности суда», — сказал ИА REGNUM Романа Кияшко.

«В ходе судебного заседания мы подали 20 ходатайств об истребовании доказательств — ни одно из них не было удовлетворено. Мы уверены, что документы, которые были сданы кандидатом Овсянниковым в горизбирком, содержат ни одно основание, чтобы признать решение о регистрации незаконным и отменить. Титанические усилия принимались судом и избирательной комиссией для того, чтобы не допустить нас к этим документам», — рассказал политический юрист Александр Посталакий.

Сторона истца заявляет, что обратится в квалификационную коллегию судей с жалобой на действия председательствующего судьи и с апелляционной жалобой в Верховный суд. «Мы полагаем, что с помощью Верховного суда нам удастся установить истину по делу и добиться справедливого и правосудного решения», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Кияшко подал иск о признании незаконным регистрацию врио губернатора на выборах, на основании собранных им подписей муниципальных депутатов, свыше предусмотренного законодательством. Доказательством этого, по мнению истца, являются избыточные расходы избирательного фонда кандидата на нотариальное заверение подписей — в размере 143,85 тысячи рублей.