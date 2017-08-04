Вашингтон, 5 августа, 2017, 00:57 — ИА Регнум. По информации источников телеканала, в письме Минобороны США идёт речь о поставках ПТРК на общую сумму $50 млн.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

При этом отмечается, что окончательного решения о передаче Киеву данного вооружения пока не принято.

Как передавало ИА REGNUM, 4 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что в Вашингтоне допускают возможность предоставления Украине летального оружия, однако этот вопрос ещё находится на стадии рассмотрения.

При этом она подчеркнула, что пока Соединённые Штаты не поставляли никакого оружия Украине.

До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что план поставок оружия на Украину уже разработан Госдепом и Пентагоном, и ведомства «ждут отмашки из Белого дома».

Читайте также: ДНР: Предоставление Украине оружия США — это срыв Минских соглашений