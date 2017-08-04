Москва, 5 августа, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Рособрнадзор принял решение о полном лишении государственной аккредитации Института иностранных языков в Москве. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

corsair Московский Институт Иностранных Языков (бауманский корпус)

«По результатам проведённой проверки… Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, полностью лишен государственной аккредитации ОЧУ ВО «Институт иностранных языков», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московского социально-гуманитарного института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае её аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие его деятельности федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения госаккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, но при этом не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от призыва на военную службу.

Напомним, в конце июля Рособрнадзор приостановил действие лицензий Института языков и культур имени Льва Толстого и Сергиево-Посадского гуманитарного института, а также полностью лишил госаккредитации Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета».