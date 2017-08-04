Нью-Йорк, США, 5 августа, 2017, 00:22 — ИА Регнум. США представили в Совете безопасности ООН проект резолюции по Северной Корее, предусматривающий введение новых санкций против Пхеньяна, передаёт агентство Reuters.

(сс) stephan КНДР

Как сообщил источник агентства в Совбезе, проект предусматривает полный запрет на поставки угля, железной и свинцовой руды, морепродуктов из Северной Кореи.

Кроме этого, предусматривается запрет на увеличение числа рабочей силы из КНДР в других странах, а также создание совместных предприятий с Северной Кореей и инвестиции в уже существующие предприятия.

Разработчики проекта ожидают, что Пхеньян потеряет в результате санкций до 30% своей прибыли от поставок за границу, что составит порядка $1 млрд в денежном выражении.

Как отметил источник, в Совбезе ООН рассчитывают, что Россия и Китай поддержат инициативу Соединённых Штатов.

Голосование по документу должно состояться в субботу, 5 августа.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых односторонних экономических санкциях Вашингтона против России, Ирана и Северной Кореи. В МИД КНДР действия США назвали «прямым вызовом уставу ООН и международному праву».