Тбилиси, 4 августа, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Визит в Польшу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одессы и экс-гражданина Украины в лице Михаила Саакашвили заинтересовал главную прокуратуру Грузии, сообщила 4 августа пресс-служба этого ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Главная прокуратура Грузии обратилась к польским компетентным органам с запросом о подробностях межгосударственного путешествия Михаила Саакашвили, который, лишившись гражданства Украины, не имеет ни одного действующего паспорта.

Прокуратура Грузии указывает, что получила информацию о визите Саакашвили в Польшу из сообщений СМИ, описавших его участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине Варшавского восстания.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани ранее сообщала журналистам, что в Грузии против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и грузинская сторона намерена требовать его выдачи у любой страны, которую он посетит.

Интересно, что сам Саакашвили заявил, что спокойно приехал в Варшаву из США, но при этом не стал отвечать на вопрос, намерен ли он далее оставаться в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства.