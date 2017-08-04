Село Серёдка, Псковская область, 4 августа, 2017, 23:00 — ИА Регнум. В сосисках «Домашних» из мяса птицы, поступивших в учреждения ФСИН России по Псковской области, обнаружен вирус африканской чумы свиней. Как сообщает пресс-служба ведомства, положительный результат анализа на наличие ДНК вируса был подтверждён лабораторными исследованиями Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии сегодня, 4 августа.

JuanitaFoucault Сосиски. Мясо

Также сегодня были отобраны три пробы разной даты выработки продукции сосисок «Домашних» из мяса птицы с центральной базы снабжения в Пскове и направлены для проведения исследований.

Заражённая продукция изъята из оборота, все склады УФСИН России по Псковской области опечатаны до особого указания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подсобном хозяйстве исправительной колонии, расположенной в деревне Серёдка Псковской области, был выявлен очаг распространения африканской чумы свиней. После указания губернатора региона Андрея Турчака здесь сожгли всё поголовье свиней — 136 животных. На сегодняшний день на территории колонии проводятся дальнейшие карантинные мероприятия, карантин введён и в Псковском районе Псковской области. В частности, ограничено движение по трассе Псков — Гдов — Сланцы.