Вашингтон, 4 августа, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Государственный департамент США одобрил продажу Нигерии американских боевых самолетов для борьбы с террористами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 4 августа сообщает агентство Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Государственный департамент одобрил продажу 12 штурмовиков Super Tucano A-29 общей стоимостью $593 млн. Сделка с Нигерией также включает в себя поставку боеприпасов, обучение пилотов и техническое обслуживание самолетов.

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Теперь у Конгресса США есть 30 дней, чтобы отклонить сделку с Нигерией. Если Конгресс не заблокирует сделку, администрация США сможет приступить к поставке оружия.

Напомним, впервые о планах поставки Super Tucano A-29 ВВС Нигерии стало известно в мае 2016 года, однако сделка была заблокирована в январе 2017 года, после того, как военные Нигерии нанесли ошибочный авиаудар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Тогда погибли 112 мирных жителей.

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С 2009 года от действий террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии погибли по меньшей мере 20 тыс. человек, более двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома.