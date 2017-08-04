Мирный, Якутия, 4 августа, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Девять шахтеров затопленного рудника «Мир» могут быть найдены живыми, заявил журналистам глава Якутии Егор Борисов.

Борис Окороков Шахтеры после смены. 1963

По мнению Егора Борисова, ранее прибывшего на место аварии в шахте рудника «Мир», надежда на обнаружение живыми девятерых работников шахты есть. Поисково-спасательные работы не прекращаются, а ранее за короткое время удалось эвакуировать 142 шахтера.

Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился провести диспансеризацию всех спасенных горняков и заявил, что поисково-спасательные операции будут проводиться столько, сколько будет необходимо.

«Поисково-спасательная операция будет продолжаться до полного выяснения всех обстоятельств», — сообщил Владимир Пучков. Для этого в город Мирный уже прибыли семь горных водолазов и 32 горноспасателя, обученных для работы в сложных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Якутию, чтобы возглавить операцию по ликвидации аварии на руднике «Мир». Спасатели продолжают операцию по поиску девяти горнорабочих, не вышедших из шахты после ее затопления. Спасателям удалось эвакуировать из затопленного рудника 142 шахтера.

Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверку обстоятельств аварии.