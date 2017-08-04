Мирный, Якутия, 4 августа, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков 4 августа принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в городе Мирный.

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Об этом министр по чрезвычайным ситуациям заявил на оперативном совещании по вопросам ликвидации аварии на руднике «Мир».

"В Мирном вводится режим ЧС. Все службы переходят на круглосуточный режим работы», — цитирует RT слова Владимира Пучкова.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Якутию, чтобы возглавить операцию по ликвидации аварии на руднике «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, на месте аварии спасатели продолжают работы по поиску девяти горнорабочих из 151 находившегося в шахте во время затопления. Спасателям удалось поднять на поверхность из затопленного рудника 142 шахтера.

По факту случившейся аварии Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверку.