Москва, 6 августа, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Гипотиреоз не редкость — это самая распространенная патология щитовидки. Гормоны щитовидной железы отвечают за интеллект, память, настроение, энергетический обмен. Отсутствие этих гормонов ведет к тяжелой депрессии. Онкологические и легочные заболевания — одни из наиболее частых причин смерти таких больных. Тех больных, у кого прогормон Т4 не преобразовывается должным образом в гормон Т3, монотерапия обрекает на мучения и медленное угасание. Эти люди требуют немедленно восстановить поставки препаратов Т3 в Россию, а также организовать в стране собственное производство. Но из ответов Минздрава следует, что в использовании препаратов с гормоном Т3 нет никакой нужды: есть Т4, его и хватит. Пока от 10 до 15% больных на единственном оставшемся гормоне продолжают испытывать симптомы гипотиреоза, главный эндокринолог Минздрава Иван Дедов уверяет, что существующего разнообразия лекарств в России достаточно.

Светлана Шаповалова Икона Николая Чудотворца и свечи в одном из алтайских храмов

Положение, которому получены многочисленные свидетельства, требует срочного законодательного решения, однако продолжает игнорироваться. Обращения к чиновникам и политикам не возымели действия. Между тем люди продолжают не жить, а выживать, вынужденные изучать ходы и выходы в стремлении достать необходимый им лекарственный препарат из-за границы. Само слово «доставать» в 21-м веке в цивилизованной стране в мирное время звучит совершенным абсурдом — но является реальностью. Более того: есть вероятность, что и эту последнюю возможность выжить у людей отнимут, ведь в Госдуме уже рассмотрен законопроект о наказании за ввоз незарегистрированных лекарств.

Один из блогеров описал положение горьким сравнением: «Профессор Менгеле — просто деревенский знахарь. Он не оформлял свои пытки федеральными законами <…> убийцы в белых халатах добились своего и с нетерпением ждут смерти тех, кто выжил, несмотря на все их прошлые старания. Цель их жизни — мучительная смерть больных — достигнута».

Зачем нужно обрекать людей на страдания и кому осложнения гипотиреоза финансово выгодны, читайте в статье: «Садисты в белых халатах», или Непрекращающаяся пытка больных гипотиреозом

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