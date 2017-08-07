Вашингтон, 7 августа, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Трамп, неоднократно имевший возможность притормозить движение по рельсам антироссийского политического процесса, ни разу еще не воспользовался этой возможностью. Примером тому — последний антироссийский билль, подписанный им в августе, когда вполне можно было бы забросить это дело в долгий ящик в связи с уходом парламента США в отпуск. Но все было сделано нарочито напоказ, что заставляет думать о наличии «второго плана», на котором-то и разворачиваются очередные события. Этот прием Трамп демонстрировал уже не один и не два раза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки

Для того чтобы понять происходящее в этом ракурсе, достаточно сравнить ситуацию на глобальном внешнеполитическом поле год назад и сейчас. Одинокое мнение России, вынужденной противостоять как исламистским головорезам, так и дружному осуждению участников ближневосточного процесса, сменилось на ситуацию, близкую к победной. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти уже нет. Турция и Иран наперегонки бегут за контрактами с российским ВПК. Ближний Восток, критически настроенный по отношению к России, распался надвое, и обе половины стараются учитывать фактор Москвы.

И если основное содержание результата обеспечено мудрой политикой Кремля, то стоит отметить и «позитивно-деструктивную» деятельность американского президента, внесшего такой хаос в предшествующие союзы, на основании которого Россия может теперь строить новые перспективные договоренности. Все возможности для этого есть.

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