Новгородская область, 4 августа, 2017, 20:57 — ИА Регнум. В Новгородской области выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям, заболевшая АЧС домашняя свинья выявлена в личном подсобном хозяйстве жителей деревни Подборовье Старорусского района.

Unsplash Свинья

Диагноз АЧС установлен сегодня, 4 августа, Новгородской областной ветеринарной лабораторией. Для подтверждения диагноза биологический материал направлен во Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии (в г. Покров Владимирской области)

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз случаи АЧС выявлялись в Новгородской области в конце 2016 года. Заражённый поросёнок был также обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств в Старорусском районе — в деревне Борок.

В июле 2017 года вспышка АЧС была зарегистрирована в соседней с Новгородской Псковской области. В исправительной колонии в деревне Серёдка пришлось уничтожить всех свиней из-за угрозы распространения заболевания.

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