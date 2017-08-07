Пекин, 7 августа, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Если обсуждать поднятую проблему на примере Киргизии, то стоит отметить, что посредничество между инвестором и конечным получателем средств давно стало одним из видов хозяйственной деятельности чиновников и политиков Бишкека. Сотрудничество с Китаем, скорее всего, развернется по привычной для местной политической элиты схеме. Хотя Китай, естественно, будет следить за выполнением открывающихся по его инициативе проектов и добиваться в их исполнении максимальной прозрачности.

Лю И. Пекин 2008

Любопытен пример Банка развития ШОС, в котором Китай предложил принять принцип пополнения капитала пропорционально размеру ВВП стран-участниц. Таким образом, по умолчанию поставив себя на позицию лидера. Что не может не вызывать тихого раздражения остальных участников, включая Москву.

В целом же стоит сказать, что дополнительные инвестиционные и посреднические структуры, создавамые Китаем в рамках продвижения своих проектов, могут стать достаточно ловким и изящным приемом, позволяющим Китаю экономически продвигаться на Запад, не встречая на своем пути крупных очагов противодействия. Такая схема позволят Пекину не разбрасываться средствами, преодолевая чьи-либо амбиции

Читайте подробности в статье: Дайте денег! Киргизия проявляет фантазию в борьбе за китайские инвестиции

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