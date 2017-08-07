Владимир, 7 августа, 2017, 03:04 — ИА Регнум. Как известно, для того чтобы сделать рагу из зайца, необходим прежде всего заяц. Так вот и патриотизм — определяя себя как любовь к Родине, требует от любящего ответа на вопрос: как именно ты ее любишь и будет ли ей с тобою хорошо? Такой несложный и вместе с тем мироустройтельный вопрос предлагает нынешней элите постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Виктор Васнецов. Встреча Олега с кудесником. 1899

Гиперимпериализм, по ошибке или с целью маскировки назвавший себя либеральным мировоззрением, наступил на планете после поражения советского проекта. Бросив своих союзников, как ненужные вещи, не думая об остающихся позади сломанных судьбах и человеческих трагедиях, российская посткоммунистическая элита сжигала партбилеты и рвалась на Запад. Но отношения за 25 лет с вожделенным источником капиталистического мировоззрения так и не сложились. Не состоялся даже конец истории, так смело предсказанный футурологом Фукуямой. А вся причина произошедшего заключалась в том, что российской элите было предложено «входить по одному», подняв над головой руки с зажатым в них узелком с «честно нажитыми» миллиардами.

На эту схему даже самые жадные (но не самые глупые) постсоветские элитарии не согласились, сообразив, что, когда будет отброшено последнее обременение в виде Родины, узелок, нажитый непосильным трудом, может случайно лишиться владельца.

Конец истории не состоялся. Из-за такой простой вещи, как патриотизм. Для кого-то вынужденный, а для кого-то и настоящий. Чем они отчаются друг от друга? Читайте в статье: Пока Запад держит в лакейской. Чиновная Москва — идейный вождь для России?

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