Киев, 4 августа, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины в бессильной злобе в очередной раз выразило протест в связи с визитом председателя правительства России Дмитрия Медведева в Крым. Соответствующее заявление распространила сегодня, 4 августа, пресс-служба МИД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Сообщается, что украинское внешнеполитическое ведомство направило в МИД России ноту протеста, в связи с посещением Крыма «российской делегацией» во главе с Медведевым.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Медведевым на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым — 4 августа 2017 года. (…) Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста», — сказано в заявлении МИД Украины.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года Крым и Севастополь вышли из состава Украины и провели референдум по возвращению в состав России. В итоге Крым и Севастополь стали новыми российскими регионами.

Однако на Украине не смирились с потерей Крыма и не признают результатов референдума. Киев до сих пор считает, что Крым должен находиться в составе Украины, и каждый раз, когда российские официальные лица посещают полуостров, Киев бессильно протестует.