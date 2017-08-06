Астана, 7 августа, 2017, 02:05 — ИА Регнум. В рейтинге политических долгожителей Казахстана, конкретно в основном составе правительства, лидирует глава внешнеполитического ведомства Калмуханбет Касымов. Трижды переназначавшийся на эту должность, он был назначен на нее еще в 2011 году. Вслед за ним идет министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, работающая в должности четыре года без перерыва. Тройку лидеров замыкает работающий на своей должности три года министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Эту позицию с ним делит министр финансов Бахыт Султанов.

Как видно, «политическое долгожительство» оказывается для нынешнего Казахстана весьма относительным понятием. Это подтверждается и тем, что из всех 18 членов правительства лишь 5 занимают свою должность более года, а трое работают и вовсе менее года. В частности, министр национальной экономики Сулейманов, глава МИД Абдрахманов и министр здравоохранения Билтанов. При этом правительство относительно молодое: средний возраст — менее 50 лет, самому молодому — министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву — 38 лет, а старше всех — глава МВД Касымов (60 лет) и министр обороны Сакен Жасузаков (скоро исполнится 60).

О характерных особенностях рейтинга акимов (губернаторов) городов и регионов Казахстана читайте в статье: Рейтинг политических долгожителей Казахстана: надолго ли берут в начальники

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