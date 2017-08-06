Анкара, 6 августа, 2017, 06:06 — ИА Регнум. На основании результатов «совершенно секретного» заседания высшего военного совета Турции, состоявшегося недавно, можно сделать определенные выводы. Традиционно на этом совете производится присвоение воинских званий и назначения должностей высших офицеров. В этот раз практика показала, что политика чрезвычайных мер, направленная на отставку и перемещение в «дальние углы» националистов и кемалистов, будет продолжена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Все более приобретают вес те из военных, кто связан с тайной боевой группировкой Эрдогана, называемой САДАТ, либо из политического движения Ватан под руководством Перинчека. Турция, традиционно являющаяся страной военных переворотов, в лице своих СМИ продолжает обсуждать возможность реваншистского выступления — национально-кемалистских сил. Победившие же в лице Эрдогана «интернационалисты», представляющие собой смесь исламистов и леваков, делают все, чтобы не допустить развития такого сценария.

Каковы планы новых фигур на вершине турецкого политического олимпа и чего стоит ожидать раньше — кемалистского восстания или разборок среди команды «заклятых друзей» Эрдогана? Читайте в статье: Турция: «Да кто ты такой, чтобы переворачивать вверх дном армию?»

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