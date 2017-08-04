Вашингтон, 4 августа, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Оливер Стоун считает, что принятие Конгрессом США новых антироссийских санкций усиливает напряжённость в мире и провоцирует напряжённую обстановку, схожую с положением перед Первой мировой войной. Об этом Стоун написал сегодня, 4 августа, в своём Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, Конгресс США практически единогласно принял законопроект о новых санкциях против Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Корейской Народно-Демократической Республики.

Новые санкции затрагивают прежде всего российские энергетические проекты, такие как газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». С помощью санкций США пытаются сорвать реализацию этих проектов и тем самым подорвать определённые секторы российской экономики.

Новые санкции также вызвали тревогу в Европейском союзе. Дело в том, что американцы с их помощью смогут штрафовать, в том числе, и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации «Северного потока-2».

Президент США Дональд Трамп был вынужден подписать законопроект, так как его приняло подавляющее число членов палаты представителей и сената Конгресса США.

«Конгресс одобрил российские санкции на прошлой неделе, 419−3 (распределение голосов — ИА REGNUM ). Сенат не отстает: 98−2. Идиотское голосование и дальше усиливает напряженность и ведет к августу 1914», — пишет Стоун.

Он считает, что американские разведслужбы сознательно вводят в заблуждение Конгресс США и провоцируют войну с Россией.

«Палата представителей и сенат не думают, что американская разведка сбивает их с толку, заставляя продолжать провокационную войну против России. Они не думают самостоятельно», — считает Стоун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Стоун выпустил свой документальный фильм, посвященный президенту Российской Федерации Владимиру Путину.