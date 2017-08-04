Могадишо, 4 августа, 2017, 20:26 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате мощного взрыва в столице Сомали, 4 августа сообщает Associated Press.

Министерства обороны США «Зелёная линия» — центральная улица Могадишо, по которой город был разделён на две части в ходе гражданской войны

Жертвами взрыва заминированного автомобиля стали два пешехода, еще пять человек получили ранения, цель нападения пока не известна, заявил представитель службы безопасности Могадишо капитан Мохамед Хусейн. Правоохранительные органы заблокировали большинство основных дорог Могадишо.

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Напомним, за несколько часов до взрыва в Могадишо военные США подтвердили информацию о том, что на прошлой неделе в южной части Сомали был ликвидирован один из высокопоставленных командиров сомалийской террористической группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Али Мохамед Хусейн.

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Группировка «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нередко совершает террористические атаки на Могадишо. Нападения происходят в районах города, где расположены отели или военные контрольно-пропускные пункты.