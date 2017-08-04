Вашингтон, 4 августа, 2017, 20:03 — ИА Регнум. В США интернет-магазины начали предлагать покупателям туалетную бумагу с напечатанными на ней твитами президента Дональда Трампа, сообщает газета Washington Examiner.

congerdesign Туалетная бумага

По информации издания, это креативное изделие можно приобрести на онлайн-ритейлере Amazon.

За возможность подтереться словами президента страны надо заплатить почти $12, причем в стоимость одной упаковки этой туалетной бумаги уже входит экспресс-доставка покупателю.

Стоит отметить, что руководство компании Amazon дистанцируется от реализации столь творческого товара, предлагая приобрести эту туалетную бумагу через третьих лиц.

Газета Washington Examiner сопроводила это сообщение напоминанием о том, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал главу компании Amazon Джеффа Безоса, который также является владельцем издания Washington Post.