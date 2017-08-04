Нижний Тагил, Свердловская область, 4 августа, 2017, 22:45 — ИА Регнум. Потенциальный преемник губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Сергей Носов всё-таки зарегистрирован кандидатом на пост главы Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Напомним, Носов был выдвинут партией «Единая Россия». Конкуренцию ему составляют Владислав Потанин (КПРФ), Ильдар Раинбаков (ЛДПР), Евгений Рохлин («Партия роста») и Никита Чапурин («Патриоты России»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Нижнего Тагила пройдут 10 сентября. Этот город — единственный в Свердловской области, где сохранились прямые выборы главы.

Носов возглавляет Нижний Тагил с осени 2012 года. При этом местом его проживания, как сообщает официальный сайт избиркома, является Москва.

Местные наблюдатели и СМИ не исключали, что он будет баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. Однако весной 2017 года президент России Владимир Путин фактически поддержал кандидатуру Евгения Куйвашева, который руководит областью с мая 2012 года. Куйвашев был назначен врио губернатора и начал активно готовиться к своему второму губернаторскому сроку.

После этого разговоры о губернаторских амбициях Носова угасли. Правда, ненадолго. В начале июля отдельные эксперты не исключали, что он может занять пост губернатора Кемеровской области, вместо Амана Тулеева, здоровье которого ухудшилось. Сам Носов, впрочем, отнёсся к этим сведениям спокойно и пожелал главе Кузбасса продолжения работы.

При этом вплоть до сегодня, 4 августа, избирком не спешил регистрировать его кандидатом на пост мэра Нижнего Тагила. Это породило в СМИ новую волну слухов.