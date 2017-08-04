Якутск, 4 августа, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Из подтопленного якутского рудника «Мир» спасены 142 шахтера из 151, находившегося там на момент аварии, сообщает 4 августа пресс-служба МЧС России.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

На данный момент остается невыясненной судьба и местонахождение еще девяти шахтеров. Сотрудники экстренных служб и спасатели ведут поисково-спасательные работы в горных выработках рудника для их обнаружения и эвакуации.

По факту аварии на шахте начали проверку сотрудники региональной прокуратуры и Следственного комитета.

Сообщается, что глава Якутии Егор Борисов проводит внеплановое совещание с собственниками рудника, руководителями компании «Алроса». Совещание проводится с целью выяснения вероятных причин ЧП.

Напомним, президент России Владимир Путин отдал поручение министру ЧС Владимиру Пучкову возглавить комиссию по расследованию причин аварии на руднике «Мир» и ликвидации последствий ЧП.

Как сообщало, 4 августа в Якутии на руднике «Мир», принадлежащем компании «Алроса», произошло затопление шахты.

Предварительной причиной затопления признан технологический сбой в водяном резервуаре.