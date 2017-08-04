Варшава, 4 августа, 2017, 19:05 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший гражданин Украины Михаил Саакашвили прибыл в Варшаву, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания. Об этом сам Саакашвили заявил в интервью польской радиостанции RMF.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, он прилетел в Варшаву сразу же, как только узнал, что президент Украины Пётр Порошенко лишил его украинского гражданства. Также он заявил, что непременно вернётся на Украину, так как собирается продолжать там свою политическую карьеру.

«Я являюсь лидером партии, несмотря на то, что Порошенко лишил меня гражданства. Украинское общество не примет это решение, поэтому я вернусь на Украину. Я в Польше, хотя Порошенко не хотел, чтобы я покинул США, где я узнал о лишении гражданства. Тогда я сразу прилетел в Варшаву. Буду проводить встречи также в других европейских городах», — сказал Саакашвили.

Напомним, на Украине Саакашвили создал партию «Движение новых сил».

Он также подчеркнул, что в Варшаве обсуждал сотрудничество своей партии с польской правящей силой — «Право и справедливость».

В столице Польши Саакашвили провел переговоры с рядом депутатов сейма.

«В этой встрече принимал участие вице-спикер сейма, несколько депутатов PiS, например, Малгожата Гощевская, а также украинские политики, которые прилетели на эту встречу прямиком из Киева», — похвастался Саакашвили.