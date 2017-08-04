Киев, 4 августа, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Россия не способна реализовать проект строительства моста в Крым через Керченский пролив, заявил 4 августа министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

European Space Agency Мост через Керченский пролив

Главной надеждой главы украинского минюста является то, что своих технических возможностей для такого строительства Россия не имеет, а строительные компании из других стран не посмеют участвовать в этом проекте из-за угрозы американских и европейских санкций.

«Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии», — уверен Павел Петренко.

Для ещё большего укрепления своей веры Петренко потребовал наложить санкции на всех, кто примет участие в строительстве Керченского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 19-километровый мост через Керченский пролив должен соединить российский полуостров Крым и Краснодарский край. Этот мост станет самым длинным в России и обеспечит движение через пролив как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Первый автомобиль должен проехать по мосту в декабре 2018 года.